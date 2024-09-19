Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

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(ANTALYA) - Avrupa Hareketlilik Haftası, Antalya'da Döşemealtı Osman Ali Cingöz İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "Okuluma Bisiklet ile Geliyorum" etkinliğiyle başladı. Etkinlikler kapsamında Atatürk Parkı ile Karaalioğlu Parkı arasında 90 kişinin katılımıyla bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alan" teması ve "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım" sloganıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Haftanın açılışında gerçekleştirilen "Okuluma Bisiklet ile Geliyorum" etkinliğinde Döşemealtı Osman Ali Cingöz İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, bisiklet sürerek keyifli bir gün geçirdi. Karbon salınımının azaltılmasına dikkatin çekildiği etkinlikte öğrenciler bisikletle okula gelip, boyama alanlarında oyunlar oynadı ve bisiklet sürüş eğitimine katıldı.

"Paylaşımlı Kamusal Alan" temasına uygun olarak bir bisiklet turu da düzenlendi. Atatürk Parkı Barbaros Çay Bahçesi karşısında toplanan 8 farklı bisiklet grubundan 90 bisiklet sürücüsü Karaalioğlu Parkı'na kadar bisiklet sürerek, farkındalık yarattı.