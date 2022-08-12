Antalya'da bir bankanın müdürü rehin alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir bankanın şubesinde banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Bankaya Özel Harekat Polisleri tarafından operasyon yapmaya hazırlanıyor.

Antalya'da bir banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı

Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

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