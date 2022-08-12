Antalya'da bir bankanın müdürü rehin alındı
ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir bankanın şubesinde banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Bankaya Özel Harekat Polisleri tarafından operasyon yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: İHA
Antalya, Kepez, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika
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