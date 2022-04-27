Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi

27.04.2022 10:08

Son dakika habere göre Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir tıra düzenledikleri operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirdi.

Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi

ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir tıra düzenledikleri operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri sahte alkol üretim ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 24 Nisan 2022 günü Antalya'ya tırla sahte alkol sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine plakası tespit edilen tır takibe alınarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi D-650 karayolu üzerinde durduruldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile yapılan aramalarda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A. isimli şahıs yakalanarak hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kaçak/sahte içki üretimi yapan ve halkın sağlığını tehdit eden şahıslar ile yasadışı organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi
Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi
Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi
Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi
Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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