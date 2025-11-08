Antalya'da Çocuklar İçin Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika
Antalya'da Çocuklar İçin Çevre Bilinci Eğitimi

08.11.2025 10:57
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kız Çocuklarına Destek Derneği iş birliğiyle Atatürk Kültür Parkı'nda çocuklara çevre bilinci ve çevre haklarını öğretmek amacıyla rehberlik eğitimi düzenledi. Proje, çevre ve çocuk hakları odaklı eğitim rotalarıyla parkları öğrenme alanlarına dönüştürmeyi amaçlıyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kız Çocuklarına Destek Derneği iş birliğiyle Yeşil Bayrak sertifikalı Atatürk Kültür Parkı'nda çocuklara çevre bilinci ve çevre haklarını kazandıracak rehberlik eğitimine ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından UNICEF iş birliğiyle "Antalya Çevre Hakları Rotaları" projesi yürütüyor. Proje kapsamında ilk etapta Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan ve çocukların yoğun olarak kullandığı parklar ve açık alanlar için hazırlanan çevre ve çocuk hakları odaklı eğitim rotaları için iş birliği yaptı. Parkların uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen Yeşil Bayrak sertifikasını alan Atatürk Kültür Parkı'nın daha iyi tanıtılması, şehir merkezlerinde yer alan parkların birer öğrenme alanı, spor alanı ve yürüyüş alanı olarak da bilinirliğinin sağlanması planlanıyor. Yapılan iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi ile ortak çalışma yapılarak yeşil bayrak alan Atatürk Kültür Parkı'nda ve diğer parklarda çocuk hakları odaklı eğitimlerin arttırılması sağlanacak.

3 saatlik eğitim

Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği proje ile Antalya'da beş farklı çocuk hakları rotası hedefleniyor. Oluşturulan rotalar sadece yürüyüş ve doğa gözlemleri değil, çevre ve çocuk haklarının birlikte tartışılabileceği, öğrenilebileceği ve savunulabileceği uygulamalı bir eğitim ortamı haline getirilecek. Oluşturulan 5 rotadan biri olan Yeşil Bayrak ödüllü Atatürk Kültür Parkı'nda çocuklara rehberlik edecek, çevre haklarının çocuklara aşılanmasına öncülük edecek uygulayıcılar için 3 saatlik rehberlik eğitimi verildi.

"Açık hava öğrenme ve spor ortamına dönüşüyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, proje ile çocuklarda orman ekosistemi, afetlere hazırlık, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocuk hakları temelinde hazırlanan bu rotalar sayesinde şehrimiz aynı zamanda açık hava öğrenme ve spor ortamına dönüşüyor" dedi.

"Antalya, çevre hakları ve biyoçeşitlilik açısından çok güçlü bir şehir"

Kız Çocuklarına Destek Derneği üyesi Özlem Ezgin ise UNICEF desteğiyle yürütülen projenin yaygınlaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Antalya, çevre hakları ve biyoçeşitlilik açısından çok güçlü bir şehir. Bu rotalarla parkları sadece oyun alanı olmaktan çıkarıp, çocuk hakları ve çevre bilincinin konuşulduğu öğrenme alanlarına dönüştürüyoruz. Atatürk Kültür Parkı'nda belirlediğimiz duraklarda belediye personelinin bu uygulamaları çocuklarla yaygınlaştırmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

