DEV DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ
Antalya'da kuvvetli rüzgar, özellikle denizde etkisini artırdı. Sahil kesimlerinde dev dalgalar 25 metrelik falezleri dövdü. Yat Limanı'ndaki teknelerini güvene almak isteyen tekne sahiplerinin, dev dalgalara karşı önlem aldığı görüldü.
TABELALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde tabelaların araçların üzerine devrildiği görüldü. Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler risk oluşturan alanlarda önlem aldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına süresince vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Dev Dalgalar Fırtına Yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?