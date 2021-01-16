Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

16.01.2021 11:23

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı -İki otomobilin çapıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü -İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarma yarışına girdi Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Kaza Kumluca...

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

-İki otomobilin çapıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

- İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarma yarışına girdi

ANTALYA - Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağında saat 21: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Korkmaz yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil, Onur Turhan'ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Onur Turhan'ın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezin aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı. 07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz ve Ayşe Eken kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi. Ayşe Eken'in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

İtfaiye, Antalya, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler Yeni yılla birlikte normalleşme adımları atmaya başladılar! İşte bankaların güncel mesai saatleri Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Avustralya Açık öncesinde 24 tenisçi karantinaya alındı Avustralya Açık öncesinde 24 tenisçi karantinaya alındı         
11:53
Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı         
11:45
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı         
11:15
MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım         
11:12
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor         
10:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti         
21:47
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 12:51:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei