Antalya'da Fırtına Çam Ağacını Devrildi - Son Dakika
Antalya'da Fırtına Çam Ağacını Devrildi

11.01.2026 21:23
Serik'te devrilen çam ağacı istinat duvarına zarar verdi, yol bir süre kapandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yola devrilen çam ağacı, istinat duvarında hasara neden oldu.

Belek Mahallesi Günübirlik Caddesi'ndeki ormanlık alanda bulunan çam ağaçlarından biri, kökünden sökülerek yola devrildi.

Yolun bir bölümünün ulaşıma kapanmasına neden olan çam ağacı, istinat duvarında hasara yol açtı.

Serik Belediyesi ekipleri, ağacı kesip kamyona yükleyerek, yolda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA

