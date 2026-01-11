Antalya\'da Fırtına Çam Ağacını Devrildi

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yola devrilen çam ağacı, istinat duvarında hasara neden oldu.
Belek Mahallesi Günübirlik Caddesi'ndeki ormanlık alanda bulunan çam ağaçlarından biri, kökünden sökülerek yola devrildi.
Yolun bir bölümünün ulaşıma kapanmasına neden olan çam ağacı, istinat duvarında hasara yol açtı.
Serik Belediyesi ekipleri, ağacı kesip kamyona yükleyerek, yolda temizlik çalışması yaptı.
