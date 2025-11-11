Antalya'da Genç Kadınlar İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Antalya'da Genç Kadınlar İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtıldı

11.11.2025 12:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Örgütleri Forumu işbirliğinde, genç kadınların sorunlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir proje tanıtıldı. Proje, tarım ve turizm alanlarında genç kadınların güçlendirilmesini amaçlıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) işbirliğinde "Eşitlik İçin Gençlik: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Sivil Alanlar İnşa Etmek" projesi tanıtımı yapıldı. UN Women ve Norveç Hükümeti desteğiyle yürütülen projede, yerelde özellikle tarım ve turizmde genç kadınların sorunlarına yönelik de çalışmalar yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, kadın ve gençlik örgütleri ve STK temsilcileri katıldı.

Projenin ilk toplantısında, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi, erkeklerin bu sürece katkısı, çalışan ve genç kadınların kent yaşamında yaşadığı problemlere çözümler arandı.

"Proje, içerisinde genç erkeklerin de yer aldığı bir çalışmalar serisi olacak"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik alanında yeni bir çalışma içerisindeyiz. Önemli paydaşlarımızdan birisi olan Gençlik Örgütleri Forumu ile 'Eşitlik İçin Gençlik: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Sivil Alanlar İnşa Etmek' projesi kapsamında yerelde genç kadınların sorunlarına yönelik çalışmalar ve projeler içerisindeyiz. Proje, içerisinde genç erkeklerin de yer aldığı bir çalışmalar serisi olacak" dedi.

"Tarım ve turizmde çalışan kadınların penceresinden çözüm yolları aradık"

GoFor Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Savunuculuk Koordinatörü Berfin Atlı ise proje ile Antalya yerelinde genç kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğine dair güçlendirilmesi, genç erkekler arasında da farkındalık yaratılmasının amaçlandığını söyledi.

Atlı, "Antalya'da genç kadınların yaşadıkları sıkıntılara dair bilmediğimiz, duymadığımız birçok konu konuşuldu. Tarım ve turizmde çalışan kadınların penceresinden çözüm yolları aradık. Ulaşımdan güvenliğe birçok konuda tartışmalar yaptık. Projemizin kapsayıcı bir dille yaygınlaştırılması adına yeni fikirlerin alındığı bir toplantı gerçekleştirdik" diye konuştu.

