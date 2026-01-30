Antalya\'da Halk Otobüsünde Yangın

ANTALYA'da durağa yolcu almak için giren halk otobüsü, motor bölümünden alev aldı. Şoför ve 3 yolcu otobüsü tahliye ederken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında Ferit Yıldırım yönetimindeki 07 AAK 658 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Bu sırada otobüsün arka kısmında bulunan motor bölümünden duman yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü Yıldırım, 3 yolcusuyla araçtan inip yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otobüste zarar oluştu. Yangın nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.