Antalya'da Heyelan: Yol Çöktü

ANTALYA'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası Konyaaltı- Hisarçandır yolunda meydana gelen heyelanın etkisiyle asfalt yol çöktü. Güvenlik amacıyla yol trafiğe kapatıldı, meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.

Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' uyarısının ardından 5 Şubat akşamı etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, Konyaaltı ilçesinde heyelana yol açtı. Heyelan nedeniyle Konyaaltı- Hisarçandır yolunda yaklaşık 1 metreyi bulan yarıklar ve çökmeler oluştu. Yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğinin hasar aldığı ve yan yattığı görüldü. Olası risklere karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı, yol, trafiğe kapatıldı. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI'

Konyaaltı'nda oturan ve Hisarçandır yolunu kullanmak için yola çıkan Leyla Demirel (55), "Geçen pazar günü gelmiştik böyle bir şey yoktu burada. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Mantar toplamaya gidiyordum, yolu böyle gördüm ve çok şaşırdım. Herhalde yağmurdan böyle oldu. Toprakların artık çok yağmur aldığı için suya doyduğu için olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok korkunç. Artık mantardan vazgeçtim, eve döneceğim" dedi.