Antalya'da Kaza: 2 Yolcu Sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Kaza: 2 Yolcu Sıkıştı

30.01.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil su kanalına düştü, yolcular itfaiye tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da Baran E.'nin kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, su kanalına düştü. Kaza sonrası araçta sıkışan 2 yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansın gelmesini bekleyen bir yaralının ıslanmaması için vatandaşlar şemsiye ile başında bekledi.

Kaza saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Baran E.'nin kullandığı 07 CCJ 959 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarpıp, su kanalının içine düştü. Kazayı görüp yardıma koşan çevredekiler araçta sıkışanlar olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza yapan aracın sürücüsü Baran E. vatandaşlar tarafından, araçta sıkışan 2 kadın yolcu ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan ikisi ambulanslar ile yakındaki hastanelere gönderilirken, diğer bir yaralı için ambulans çağırıldı. Refüj üzerindeki çimlere yatırılan yaralı kadının ambulans gelene kadar yağmurdan ıslanmaması için vatandaşlar başında şemsiye açarak bekledi. Yaralı kadının başından ayrılmayan vatandaşlar, ambulansın kadını alıp hastaneye götürmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaza: 2 Yolcu Sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:40:19. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kaza: 2 Yolcu Sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.