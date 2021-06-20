Antalya'da meydana gelen olayda 18 yaşındaki Duygu D. isimli genç kızın ölümü büyük üzüntü yarattı.annesinin odasında hareketsiz yatarken bulduğu Duygu D. (18), hastanede yaşamını yitirdi. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi.
Serik'te oturan Duygu D., dün öğle saatlerinde odasına giren annesi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Serada çalışırken feryatları duyan baba da hemen eve koştu. Duygu D. ailesi tarafından Serik'teki özel hastaneye götürüldü.
Burada müdahale edilen Duygu D. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Duygu D., dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Duygu D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası - Son Dakika