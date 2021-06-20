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Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası - Son Dakika

Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası

20.06.2021 16:35
Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası, System.String[]

Antalya'da meydana gelen olayda annesi tarafından odasında hareketsiz halde bulunan Duygu D.'nin fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da meydana gelen olayda 18 yaşındaki Duygu D. isimli genç kızın ölümü büyük üzüntü yarattı.annesinin odasında hareketsiz yatarken bulduğu Duygu D. (18), hastanede yaşamını yitirdi. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi.

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Serik'te oturan Duygu D., dün öğle saatlerinde odasına giren annesi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Serada çalışırken feryatları duyan baba da hemen eve koştu. Duygu D. ailesi tarafından Serik'teki özel hastaneye götürüldü.

FARE ZEHRİ İÇEREK İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Burada müdahale edilen Duygu D. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Duygu D., dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Duygu D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Annesi odada hareketsiz buldu! Genç kız fare zehri içerek intihar etti
Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası

İntihar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası - Son Dakika


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