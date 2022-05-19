Antalya'da VİP minibüs yoldan çıkıp devrildi

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada yoldan çıkıp refüjdeki palmiyeleri çarparak devrilen VİP minibüs sürücüsü yaralındı.

Kaza Antalya - Serik D 400 karayolunda saat 14: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ufuk K.'in kullandığı 07 HFZ 57 Plakalı VİP minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç orta refüjde bulunan palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra yan yattı. Kaza sonrası sürücüye ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Araçta şans eseri başka yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.