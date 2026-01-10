Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şelale Caddesi'nde seyir halinde olan Ali Berk Ç. idaresindeki 32 SC 026 plakalı motosiklet, Tugayoğlu Caddesi'nden Şelale Caddesi'ne çıkan Mehmet Akif Ç.'nin kullandığı 07 BFY 433 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine görüntülendi. - ANTALYA
Son Dakika › 3-sayfa › Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?