Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

16.01.2026 17:49
Antalya'da karne almak için okula giden iki lise öğrencisinin bindiği motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı.

Antalya'da karne almak için okula giden iki lise öğrencisinin bindiği motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kazada karne almak için yola çıkan iki lise öğrencisinin motosiklet yolculuğu faciayla sonuçlandı. İddiaya göre karne törenine yetişmek isteyen Hasan D. (16) ile arkadaşı Oğuzhan Y. S. (15), 07 CAA 21 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halindeyken viraja hızla girince kontrolü kaybetti. Savrulan motosiklet refüje çarparak durabildi. Motosikletten fırlayan iki öğrencinin ayakkabıları ve montları etrafa saçılırken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan öğrencilerden Hasan D. ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğuzhan Y.S.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Karne, Kaza, Son Dakika

