Antalya'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

13.01.2026 10:55
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı, kaza güvenlik kamerasında.

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosikletli ile yolcu ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adile N.Y.'nin kullandığı 06 CLS 370 plakalı motosiklet, Ahmet T. yönetimindeki 07 CEL 343 plakalı Tesla marka otomobille kavşakta çarpıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin çarpmasıyla motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gamze Y.'nin metrelerce havaya savrulduğu görüldü. Kontrolden çıkan motosiklet ise yol kenarında park halinde bulunan 07 BFA 238 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan Adile N.Y. ve Gamze Y., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

11:49
