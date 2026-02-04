Antalya\'da Motosikletli Kaza Geçirdi

Antalya'da kapalı kasa kamyonet ile çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Yaşar Ç.'nin kullandığı 07 BOT 517 plakalı motosiklet, Demokrasi Bulvarı'nda çevre yolu istikametine gitmekte olan Durali M.'nin kullandığı 07 L 5233 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsünün kamyonetle çarpıştıktan sonra yere düştüğü ve aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı. - ANTALYA