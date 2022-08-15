Türk Hava Kuvvetleri 'nden emekli astsubay Metin Katırcı, 2000 yılından bu yana mozaik sanatıyla ilgileniyor. Katırcı, hobi amaçlı çalışırken, 2015'te emekli olunca profesyonel olarak mozaik yapmaya başladı. Muratpaşa ilçesinde 50 metrekarelik atölyesinde tek başına mozaiğin tüm aşamalarını tamamlayan Katırcı, aynı zamanda kentteki belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının birçok mozaik projesine de imza attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 50 metrekarelik atölyede, 'sırrı gizli' mozaik camı üretiyor - Son Dakika

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