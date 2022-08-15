50 metrekarelik atölyede, 'sırrı gizli' mozaik camı üretiyor - Son Dakika
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50 metrekarelik atölyede, 'sırrı gizli' mozaik camı üretiyor

15.08.2022 11:56

ANTALYA'da mozaik sanatçısı Metin Katırcı, 50 metrekarelik atölyesinde atık camlardan mozaik üretiyor.

ANTALYA'da mozaik sanatçısı Metin Katırcı, 50 metrekarelik atölyesinde atık camlardan mozaik üretiyor. Katırcı'nın sırrını paylaşmadığı ve özel yöntemle ürettiği ebruli mozaikleri, mozaik sanatının merkezi kabul edilen İtalya'dan da talep görüyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli astsubay Metin Katırcı, 2000 yılından bu yana mozaik sanatıyla ilgileniyor. Katırcı, hobi amaçlı çalışırken, 2015'te emekli olunca profesyonel olarak mozaik yapmaya başladı. Muratpaşa ilçesinde 50 metrekarelik atölyesinde tek başına mozaiğin tüm aşamalarını tamamlayan Katırcı, aynı zamanda kentteki belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının birçok mozaik projesine de imza attı.

ÖZEL ÜRETİM1 santimetre kalındığındaki mozaikleri, atölyesine kendi imkanlarıyla kurduğu fırınında, yüzde 99'u geri dönüştürülmüş camlardan yapan Metin Katırcı, bunları mozaik sanatçılarına satıyor. 'Smalti' olarak da bilinen camları İsrail, İngiltere, Bulgaristan, İspanya, Kanada ve mozaik sanatının merkezi olarak bilinen İtalya'ya ihraç eden Katırcı, atölyesinde 1 ayda 100 metrekarelik alanı kaplayacak kadar mozaik ürettiğini söyledi.İtalyan sanatçı Dino Mancini'ye de Antalya'dan mozaik gönderdiğini belirten Katırcı, "Benim camlarımın üretim şekli farklı. Mozaikte olmayan bir deseni yani ebruli deseni işliyorum. Karışımlar yaparak mozaikte farklı renkler ve desenler oluşturuyorum. Sırrını gizli tutuyorum. Uzun yıllardır deneyerek bulduğum bir yöntem. Oldukça ilgi görüyor. Emekli olduktan sonra kafa dinlediğim bir alan oldu burası. Önceden Türkiye'deki mozaik sanatçıları bu camı ithal ederdi, camın üretimi ve işlemesi zor olduğu için. Üretime başladığımdan bu yana hem Türkiye tedarikçisi hem de yurt dışına gönderir hale geldim" diye konuştu.Metin Katırcı, yakın zamanda yurt dışındaki seramik sanatçılarını Türkiye'de ağırlayacağını da dile getirdi.

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Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 metrekarelik atölyede, 'sırrı gizli' mozaik camı üretiyor - Son Dakika

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