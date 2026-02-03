Antalya'da Otobüs Kazası: Yaralı Öğrenci Tedavi Altında - Son Dakika
Antalya'da Otobüs Kazası: Yaralı Öğrenci Tedavi Altında

Antalya\'da Otobüs Kazası: Yaralı Öğrenci Tedavi Altında
03.02.2026 16:17
Antalya'da devrilen otobüste yaralanan Yağız Oğuz, Eskişehir'de hastanede tedavi ediliyor.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan yolculardan Yağız Oğuz, memleketi Eskişehir'deki Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan İzzet Karaağaç idaresindeki (51) Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün 1 Şubat'ta, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Yağız Oğuz'u (21) ailesi kazanın ardından Eskişehir'e getirdi.

Sol ayağında çatlak ve vücudunun bazı bölgelerinde açık yaralanmalar oluşan Oğuz, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi için Alanya'ya gitmek üzere Eskişehir'den gece saatlerinde otobüse bindiğini söyledi.

Otobüsün otogardan kalkış saatinin 02.00 olduğunu fakat 45 dakikalık gecikmeli hareket ettiğini kaydeden Oğuz, "Yolculuk başladı. Normal şekilde gidiyorduk. Kazadan 15 dakika önce mola vermiştik. Saat 10.24'te kaza gerçekleşti. Kayıtlarıma baktığımda 10.25'te 112 Acil Çağrı Merkezini aradığımı gördüm. Daha sonra ekipler geldi." diye konuştu.

Oğuz, kaza anında kulaklıkla müzik dinlediğini ve yarı uykulu halde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çığlık seslerine uyandım. Hemen kendimi kaldırdım. Kazanın olduğu kavşakta otobüsün savrulmasından süratini hissettim. Otobüs gerçekten süratliydi. Uyandım ve kendimi montumuzu koyduğumuz raflara sabitledim. O yüzden ucuz atlattım."

Kendi imkanlarıyla otobüsün içerisinden çıktığını dile getiren Oğuz, şöyle devam etti:

"Arkadaşımı da çıkardım. Bir kız çocuğu vardı. Onun çıkmasına yardımcı oldum. Kendi ayağımın farkında değildim. Olayın sıcaklığıyla fark etmedim. Ayağıma cam battı. Bu yüzden ayağıma baktığımda kanadığını gördüm. Ekipleri benden daha kötü durumdaki kişilere yönlendirdim. O sırada ayağım şişti, ağrıdı. O ağrı nedeniyle bayılmışım. Uyandığımda ambulanstaydım."

"Otobüsün şoförü, işe yeni başladığını ve Kütahyalı olduğunu söyledi"

Oğuz, sefer esnasında görevlilerin yolculara emniyet kemeri takmaları yönünde uyarı yapıp yapmadığından emin olamadığını aktardı.

Şoförle kaza öncesi akaryakıt istasyonunda sohbet ettiğini anlatan Oğuz, "Otobüsün şoförü İzzet Karaağaç, işe yeni başladığını ve Kütahyalı olduğunu söyledi. Hatta bana 'Bizim en iyi ödülümüz uyku' dedi. İyiydi, enerjik duruyordu. Böyle uykulu, bitkin bir halde değildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eskişehir, Antalya, Güncel, Son Dakika



17:02

