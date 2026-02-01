Antalya\'da Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 10\'a Yükseldi

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelmişti. Dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan ve içerisinde 34 yolcu ile mürettebatın bulunduğu İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yatmıştı. Yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmişti. Kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İzzet Karaağaç da kurtarılamamıştı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, durumu ağır olan yolculardan Sudem Çakmak (19) da kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Çakmak ile birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Sudem Çakmak'ın Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. - ANTALYA