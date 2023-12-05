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Antalya'da otomobil ile beton pompası çarpışması: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da otomobil ile beton pompası çarpışması: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki annesi yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

05.12.2023 - 12:37,
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Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Özgür Evmez'in (24) kullandığı 07 P 2795 plakalı otomobil, Dirgenler Mahallesi'nde M.S. (24) idaresindeki 07 ZAB 55 plakalı beton pompası olarak kullanılan araca çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki annesi Zehra Evmez (56) yaşamını yitirdi.

Olay nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile beton pompası çarpışması: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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