Antalya'da Şiddetli Yağış ve Fırtına

Antalya\'da Şiddetli Yağış ve Fırtına
27.01.2026 11:24
Dün akşam Antalya'da etkili olan yağış ve fırtına, 29 bloklu bir siteyi su bastı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle taşan dere 29 bloklu siteyi sular altında bıraktı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'Sarı Kod' ile uyardığı Antalya'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Birçok bölgede yollar sular altında kalırken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Liman Mahallesi 62 Sokak'ta bulunan 29 blok ve 600 daireden oluşan bir siteyi ise yakınında bulunan derenin yağmur suları nedeniyle taşması sonucu su bastı. Zaman zaman su seviyesinin 1 metreyi bulduğu site içerisinde bulunan araçlar su altında kalırken, birçok araçta maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

