Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı

17.05.2022 08:22

Antalya'da iki grup arasında bir kafede başlayan tartışma sokakta silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Aralarında eski bir olaya dayalı husumet bulunan iki grup, bir gün önce yakın arkadaşları tarafından barıştırıldı. Bu gece bir kafede karşılaşan iki grup arasında iddiaya göre yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sokağa taştı. Taraflar arasındaki kavgada muşta, tabanca ve sopa da kullanıldı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

POLİS CADDDEYİ TRAFİĞE KAPATTI

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakta devam eden kavgada M.C., R.F. ve yoldan geçen öğrenci B.U, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Kurşunlardan birinin otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralılardan birinin yerde kıyafetleri ve kol saatinin kaldığı gözlemledi.

ŞANS ESERİ BAŞKA KİMSE YARALANMADI

Polis şüphelilerin bıraktığı, iki tabanca, muşta ve sopayı delil olarak torbalara aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cadde trafiğe açıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu caddede başka öğrencilerin yaralanmaması ise şans olarak nitelendirildi.

KASIK BÖLGESİNDE 5 KURŞUN İZİ VARDI

Polis, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kafede oturan Adem K, silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve yaralanan bir kişinin yere düştüğünü belirterek, "Hemen o çocuğa pansuman yaptım. Kasık bölgesinde 5 kurşun izi vardı. Silah sesleri geldi yedi el ateş edildi. Olay iki grup arasında yaşandı" dedi. Öte yanan yaşanan panik anları, olay yerinden kaçanlar ve 3 kişinin sopalı kavgası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerinden birinin hem sopayla saldırdığı hem de silah sıktığı anlar kameralarca kaydedildi.

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İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
08:22 Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı
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SON DAKİKA: Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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