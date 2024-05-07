Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar'ın verdiği tepki programa damga vurdu - Son Dakika
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Spor

Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar'ın verdiği tepki programa damga vurdu

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Futbol yorumcusu Sinan Engin katıldığı televizyon programında büyük bir şok yaşadı. Yayın sırasında bir anda koltuktan düşen Engin'i gören eski hakem Ahmet Çakar'ın verdiği tepki ise programa damga vurdu. "Ne oldu?" sorusuna "Sinan düştü" yanıtını veren Çakar sonrasında ise Allahu Ekber diye bağırdı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

07.05.2024 08:39  Güncelleme: 08:50
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Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan bir futbol programında yaşananlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

BİR ANDA KOLTUKTAN DÜŞTÜ

Masada futbol dışında bir konunun tartışıldığı dakikalarda spor yorumcusu Sinan Engin arkasına yaslanırken bir anda koltuğundan düştü.

"SİNAN DÜŞTÜ"

Engin'in düştüğünü fark edip yanına koşan eski hakem Ahmet Çakar'ın verdiği tepki ise yaşanan olayın da önüne geçti. Stüdyodan yükselen "Ne oldu?" sorusuna "Sinan düştü" yanıtını veren Çakar daha sonrası Allahu Ekber diye bağırdı.

Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar\'ın verdiği tepki programa damga vurdu

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Son Dakika Spor Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar'ın verdiği tepki programa damga vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • DORUĞUN GERZESİ: ya arkadaş bunları bir araya toplamak nasıl bir kafa . sporyorumcusumu şimdi bunlar :) 22 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Allah tan,bizim televizyon beyaz TV yi çekmiyor. 14 1 Yanıtla
  • Mustafa Yıldız: Program Herşey Mübahtır,Herşey Kurgu.. 11 2 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI: hepsi kurgu 2 1 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Son dakika senin ne yapmak istediğini anlamış değilim hakaret yok küfür yok sen herhalde iğneleyici cümleleri seçip eleme yapıyorsun yani kafana göre takılıyorsun çünkü argo kelimeler bile kullananları bile elemiyırsun 2 0 Yanıtla

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