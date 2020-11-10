Antalya'da sosyal mesafeli 10 Kasım töreni - Son Dakika

Antalya'da sosyal mesafeli 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümü dolayısıyla Antalya Valiliğince anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümü dolayısıyla Antalya Valiliğince anma töreni düzenlendi. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, pandemi nedeniyle alana giremeyen vatandaşlar ise saat 09.05'te yükselen siren sesi eşliğinde sosyal mesafelerini koruyarak saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ü anma programı kapsamında saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Meydan girişine konulan demir bariyerlerden sırayla geçen vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Vali Ersin Yazıcı ve Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun anıta çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te siren sesi eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Covid-19 nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na giremeyen Antalyalılar ise demir bariyerlerin ardından maskelerini takıp, sosyal mesafelerini koruyarak saygı duruşunu gerçekleştirdi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kentin il ve ilçe protokol temsilcileri katıldı. - ANTALYA

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