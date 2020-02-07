Antalya'da "The Funtime of the Opera" sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 'The Funtime of the Opera' sahnelenecek - Son Dakika

Antalya'da "The Funtime of the Opera" sahnelenecek

7 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesince (ANTDOB), "operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla gösterime alınan "The Funtime of the Opera" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya'da

Antalya Devlet Opera ve Balesince (ANTDOB), "operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla gösterime alınan "The Funtime of the Opera" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek eseri şef Musa Göçmen yönetecek.

Dekor tasarımı Ömer Gündüz'e ait olan ve dinleyicilerin de orkestranın birer üyesi olduğu interaktif konserde, soprano Işılay Meriç Karataş ve Bilge Yılmaz, mezzo-soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş ve Göksay Yaran, Bariton Serhat Konukman ve Melih Tepretmez de solist olarak sahne alacak.

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:13 Kaynak: AA
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