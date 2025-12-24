Antalya'da Traktör Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Antalya'da Traktör Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Traktör Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
24.12.2025 18:15
Aksu'da traktör devrildi, 18 yaşındaki Mehmet Tosun yaşamını yitirirken, arkadaşı yaralandı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde sahilde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Mehmet Tosun'un (18) kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada Tosun hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşlarından Baran Say ise yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kumköy Mahallesi sahilinde meydana geldi. Mehmet Tosun ile arkadaşları Baran Say ve Hasan Can Güler traktörle sahilde gezintiye çıktı. Mehmet Tosun'un kontrolünü yitirdiği 07 CAY 227 plakalı traktör devrildi. Hasan Can Güler traktörden atlayıp kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Baran Say ise ilk ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Tosun'un cenazesi savcının ilk incelemesinin ardından morga konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

