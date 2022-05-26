Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı

26.05.2022 20:29
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Rumen turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Rumen turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

Denizli'den Antalya istikametine giden Rumen turistlerin taşındığı Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı tur midibüsü, Fethiye– Korkuteli yolunun Esentepe mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur midibüsü içinde bulunan Romanya uyruklu 19 turist ile 2 rehber ve sürücü yaralandı.Yaralılardan ağır olan bir Rumen turist acil olarak Antalya'ya sevk edilirken, diğer yaralılar Korkuteli'deki hastanelerde ayakta tedaviye alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye- Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.


Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı
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Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı Antalya'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı Antalya'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da tur midibüsü devrildi: 22 yaralı - Son Dakika
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