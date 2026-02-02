Antalya\'da Üreticilere Sera Naylonu Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hortum ve fırtınadan etkilenen bölgelerdeki üreticilere sera naylonu desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kumluca ve Finike ilçelerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların ardından 6 mahallede toplam 145 bin metrekare sera naylonu üreticilere dağıtıldı.

Kumluca'nın Mavikent Yalı Mahallesi sakinlerinden Yunus Karaöz, hortum ve fırtına nedeniyle 4 dönüm serasının zarar gördüğünü söyledi.

Zararlarının giderildiğini belirten Karaöz, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.