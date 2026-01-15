Antalya'da Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

15.01.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ertuğrul Akyol'un dairesinden kötü koku gelmesi üzerine yapılan ihbarda cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'da apartman sakinlerinin bir daireden ağır koku geldiğine ilişkin ihbarı sonrasında eve giren ekipler, Ertuğrul Akyol'un (69) cansız bedeniyle karşılaştı. Akyol'un bir süredir yalnız yaşadığı, siroz hastası olduğu öğrenildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 795 Sokak üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Apartman sakinleri, binanın en üst katındaki daireden yayılan yoğun ve rahatsız edici koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının uzun süre açılmaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine daire kapısı, çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Ertuğrul Akyol'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akyol'un en az 1 hafta önce yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ertuğrul Akyol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akyol'un bir süredir yalnız yaşadığı, siroz hastası olduğu ve yakınlarının kendisine ulaşamadığı öğrenildi. Olayla ilgili polisin başlattığı inceleme ve çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antalya, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:00:44. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.