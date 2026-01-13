Antalya'da Yeni Sağlık Tesisi Projesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Yeni Sağlık Tesisi Projesi İmzalandı

13.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da özel sağlık tesisi kiralama ihalesi imzalanarak proje hayata geçiriliyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Özel Sağlık Tesisi Yapımı Karşılığında 35 Yıl Süreli Kiralama" ihalesi kapsamında hayata geçirilecek proje için protokol imzalandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihale sonucunda, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parsel üzerinde yapılacak özel sağlık tesisi yatırımına ilişkin protokol töreni düzenlendi.

Törende, ihale sürecinde asgari kira bedeline yüzde 561 artırım yapan MLP Sağlık Hizmetleri AŞ (Medical Park), en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı. Protokolün imzalanmasıyla birlikte projenin resmen hayata geçme süreci başladı.

Proje kapsamında inşa edilecek özel sağlık tesisinin, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmesi, Antalya'nın sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yeni istihdam alanları oluşturması hedefleniyor. Ayrıca vakıf gelirlerinin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir modelle kamu yararına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

İhale şartnamesine göre kira ödemeleri inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte yapılacak ve her yıl güncellenen ekonomik göstergeler doğrultusunda artırılacak. Bu uygulamayla vakıf mallarının değerinin korunması ve kamu menfaatinin uzun vadede güvence altına alınması hedefleniyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, yaptığı açıklamada, vakıf mallarının gelecek kuşaklara emanet olduğunu kaydetti.

Vakıf mallarını korurken topluma en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirmeyi görev bildiklerini vurgulayan Pervaneli, "Bu yatırımla hem vakıflarımız uzun vadeli bir gelir yapısına kavuşacak hem de Antalya sağlık alanında önemli bir kazanım elde edecek." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projeden elde edilecek gelirlerin sosyal yardımlar, eğitim destekleri ve kültürel mirasın korunması başta olmak üzere çeşitli alanlarda toplumun hizmetine sunulacağını bildirdi.???????

Kaynak: AA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yeni Sağlık Tesisi Projesi İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 19:57:08. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yeni Sağlık Tesisi Projesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.