Antalya'da Yüz Tanıma ile Güvenlik Artıyor

17.01.2026 11:29
Antalya, yüz tanıma kameralarıyla aranan kişileri hızla tespit edip güvenliği artırmayı hedefliyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin kısa sürede tespit edilmesi ve suçun önlenmesi amacıyla kentin kritik noktalarına kurulan yüz tanıma kamera sistemleriyle kentte huzur ve güvenliği üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Deniz, güneş, tarih ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'da emniyet güçleri, hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, kentin işlek noktaları ile suç işleme potansiyeli bulunan hassas bölgelere kurulan yaklaşık 4 bin aktif kameranın 200'ü yüz tanıma sistemine sahip.

Sistem tarafından uyarı verilmesiyle aranan kişiler anında tespit edilerek en yakın ekiplere bildiriliyor ve yakalama işlemi yapılıyor.

"Huzur ve güvenliğin de başkenti olacak"

İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AA muhabirine, Antalya'nın yalnızca turizmin değil, huzur ve güvenliğin de başkenti olması hedefiyle yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kent güvenliğinin sağlanmasında aranan kişilerin yakalanmasının önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, "Hakkında adli karar bulunan kişilerin vatandaşlarımızın arasında rahatça dolaşmasını engellemek zorundayız. Adalet cezasını vermişse biz de bu kişileri yüz tanıma kameraları sayesinde yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar 1000 yüz tanıma kamerası

Zaimoğlu, yüz tanıma sistemlerinin kent güvenliğinde kritik rol oynadığına dikkati çekerek sistem sayesinde aranan kişilerin yaklaşık yüzde 80 oranında tespit edildiğini belirtti.

Antalya'yı dijital olarak en güvenli kent haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Zaimoğlu, şöyle konuştu:

"Halihazırda kent genelinde 4 bin kameramız bulunuyor, bunlardan 200'ü yüz tanıma sistemine sahip. Önümüzdeki dönemde 300 kameranın daha kurulumunu yapacağız ve yıl sonuna kadar sayı 1000'e ulaşacak. Kameralar aranan kişileri 12-15 saniye içinde tespit ederek en yakın ekiplere bildiriyor. Ekiplerimiz, el ve cep bilgisayarlarıyla parmak izi kontrolü yapıyor ve aranan kişiler adli mercilere teslim ediliyor. Hapis, para ve ifadeye yönelik araması bulunan günlük ortalama 20 kişiyi bu sistemle yakalıyoruz."

İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, kentte kör nokta kalmayacak şekilde sistemi birçok noktaya kurmaya devam edeceklerini anlatarak aranan kişinin kameraların kadrajından kaybolmaması için bir "yüz tanıma koridoru" oluşturacaklarını söyledi. Zaimoğlu, tespiti yapılan ve ekiplere bildirilen şüphelinin, oluşturulan koridor sayesinde yakalanacağını vurguladı.

Yüz tanıma kameralarının özellikle kentin giriş ve çıkış noktalarında önemli rol oynadığına işaret eden Zaimoğlu, "Havaalanları başta olmak üzere kent genelinde risk analizi gruplarımız var. Şüpheli kişiler bu sistemle kaydediliyor ve sahte kimlik kullanarak kent merkezine gelmeleri engelleniyor. Kameralar, havaalanları, tren istasyonları, otogarlar ve ana arterler dahil olmak üzere birçok noktada görev yapıyor. Böylece ülkemize giriş yapan aranan kişiler de ekipler tarafından tespit edilip yakalanıyor." dedi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Antalya'da Yüz Tanıma ile Güvenlik Artıyor
