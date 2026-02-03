Antalya'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Aslı Çevik Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Aslı Çevik Defnedildi

Antalya\'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Aslı Çevik Defnedildi
03.02.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aslı Çevik, Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybetti, Eskişehir'de toprağa verildi.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Aslı Çevik'in (47) cenazesi, toprağa verildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çevik'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi.

Ömerağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, Manavgat'ta bir otelde eğlence müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Çevik'in cenazesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Çevik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aslı Çevik'in kazadan bir gün önce otobüs biletinin bulunduğu ancak sefer saatine yetişemediği için yolculuğunu kazanın olduğu güne ertelediği öğrenildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Antalya, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Aslı Çevik Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
12:29
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti Kadının çığlıkları kan dondurdu
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:26:48. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Aslı Çevik Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.