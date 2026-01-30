Antalya'daki Sel Hasarları Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'daki Sel Hasarları Değerlendirildi

30.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı ve TARSİM heyeti, Antalya'daki selin tarım üzerindeki etkilerini ele aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yetkililerin bulunduğu heyet, Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberindeki heyet katıldı.

Bölgedeki son durumun değerlendirildiği toplantıda, Aksu, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde devam eden hasar tespit çalışmaları ele alındı.

Programda, TARSİM'in üretici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğü vurgulanarak, tarım sigortasının doğal afetlere karşı önemli bir güvence olduğu belirtildi.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de yer aldı.

Manavgat ilçesinde selden etkilenen seralarda incelemelerde bulunan heyet, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Antalya, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki Sel Hasarları Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:06:20. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'daki Sel Hasarları Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.