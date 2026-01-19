Antalya DOB'dan Modern Dans Eseri 'Tria' Prömiyeri - Son Dakika
Kültür Sanat

Antalya DOB'dan Modern Dans Eseri 'Tria' Prömiyeri

19.01.2026 13:16
'Tria', 24 Ocak'ta Antalya DOB'da prömiyer yapacak, modern dansla insan duygularını yansıtacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2026 yılının ilk prömiyerini sezonun tek modern dans eseri "Tria" ile gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, iki perdeden oluşan eser, 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Eser, 27 Ocak Pazartesi akşamı ikinci kez sahnelenecek ve bu sezon toplam 6 temsil ile izleyiciyle buluşacak.

"Tria", İstanbul, Helsinki ve Seul'den üç koreografın imzasını taşıyan üç ayrı eseri aynı sahnede bir araya getiriyor. Alper Marangoz'un "Koz", Emrecan Tanış'ın "Fragment" ve Young Soon Hue'nin "This is Your Life" koreografileri, çağdaş dansın diliyle insanın temel duygularını sahneye taşıyor.

Anlatıdan çok duygunun, hikayeden çok bedenin ön planda olduğu yapımda öfke, korku, kaygı, sevgi ve özlem gibi duygular modern dans aracılığıyla görünür kılınıyor. Üç eserin bir araya gelmesiyle, modern insanın ortak duygular etrafında şekillenen içsel yolculuğu sahnede bütüncül bir yapı kazanıyor.

Eserde dekor tasarımı ve düzenlemesi Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı ve düzenlemesi Gülay Korkut, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından yapıldı.

Eser için sınırlı sayıdaki biletler, Antalya DOB gişeleri ile www.biletinial.com üzerinden temin edilebiliyor. Gişeler, hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-18.00 saatlerinde, temsil günlerinde ise temsil bitimine kadar açık olacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Antalya, Kültür, Sanat, Son Dakika

