Antalya Kemer Tahtalı'da kar keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Kemer Tahtalı'da kar keyfi - Son Dakika

Antalya Kemer Tahtalı'da kar keyfi

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda yılın ilk karının keyfi yaşanıyor.

Antalya Kemer Tahtalı'da kar keyfi, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda yılın ilk karının keyfi yaşanıyor.


Tahtalı Dağı'nda kar birikmesiyle birlikte kış turizmi de başladı. Yaklaşık 10 dakikalık bir yolculukla çıkılabilen Tahtalı Dağı'nın zirvesine gelenler hem kar keyfi hemde Kemer'in eşsiz manzarasıyla baş başa kaldı. Önceki akşam yağan kar ile Tahtalı Dağın'ın zirvesi olan 2 bin 365 metre, beyaza bürünürken gelen konuklar da bu keyfi yaşamaya başladı. Kara hasret olan Antalyalılar ile bölgede konaklayan yerli yabancı turistler Olympos Teleferik'e büyük ilgi gösterdi. Çocukların yanı sıra Güney Koreli turistlerin de zirvede kar keyfi yaptığı görüldü. - ANTALYA

Tahtalı Dağı, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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