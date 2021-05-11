Komşusunun kardeşini vuran zanlıya elektronik kelepçeyle ev hapsi - Son Dakika

ANTALYA'da, komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i (50) tartışma sırasında tüfekle göğsünden vurup ağır yaralayan Dursun B.'ye (74) ev hapsi verildi. Elektronik kelepçe takılacak Dursun B., ilk duruşmaya kadar evinden çıkamayacak.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Sardunya Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evinde yalnız yaşayan Dursun B., misafirliğe gelen komşusunun kardeşi Sinan Genç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada evine giden Dursun B., aldığı tüfekle geri dönüp, çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Sinan Genç'i de tüfekle kovalayan Dursun B., göğsüne tek el ateş etti. Dursun B., mahallelinin sopalı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Dursun B.'yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan Genç'e ilk müdahaleyi ise mahalleli yaptı. Genç, daha sonra ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Genç'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

'ASIL BEN CANIMI ZOR KURTARDIM'Dün geceyi polis merkezinde geçiren Dursun B., emniyetteki sorgusunun ardından bugün 'insan öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Ceza Hakimliği'nde ifade veren Dursun B., olayın mağduru olduğunu belirterek, "3 kişi evimin bahçesine kadar girerek beni darbetti. Ben de ellerinden kurtulup evdeki tüfeği aldım. Onları korkutup uzaklaşmalarını sağlamak isterken tüfek patladı. Asıl ben canımı zor kurtardım. Yaralama gibi bir niyetim yoktu. Ayrıca benim sağlık sorunlarım var" dedi.

Sulh Ceza Hakimliği, elektronik kelepçe takılmasına karar verdiği Dursun B.'nin, açılacak davanın ilk duruşmasına kadar ev hapsinde kalmasına hükmetti. Mahallelinin, sık sık olay çıkardığı gerekçesiyle daha önce birkaç kez şikayetçi olduğu Dursun B.'nin yıllar önce oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu önü sürüldü.