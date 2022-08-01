Dayısı vurduktan 9 gün sonra kurtarılamadı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, dayısı Hasan Kıvrak'ın tüfekle vurduğu Mehmet Özcan (62), 9 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Temmuz'da İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Mehmet Özcan, sohbet etmek için berber dükkanına uğradı. Dükkan önünde oturup çay içen Özcan'a, tüfekle ateş açıldı. Özcan, sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı. Özcan'ın yere yığıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN DAYISI ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, saldırganın, Mehmet Özcan'ın dayısı Hasan Kıvrak olduğunu tespit etti. Olay sırasında kullandığı tüfekle yakalanıp, gözaltına alınan Kıvrak, ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Hasan Kıvrak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özcan'ın ise 29 Temmuz'da yaşamını yitirdiği öğrenildi.