KORKUTELİ'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU - Son Dakika
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KORKUTELİ'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

22.08.2022 11:58

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam yaşanan sağanak, sele neden oldu.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam yaşanan sağanak, sele neden oldu. İki mahalledeki tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldi.

Korkuteli'de akşam saatlerinde başlayan yağmurun şiddetini artırmasının ardından, İmecik ve Avdan mahallelerine dağlardan gelen yağmur suyu sele neden oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle İmecik ve Avdan ovası göle dönerken, yollar kapandı. Ovada otlayan büyükbaş hayvanlar sel nedeniyle mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi ekipleri yolları açmak için büyük iş makineleri ile seferber oldu. Avdan mahallesinde bir sera senden zarar gördü. Sağanak ve sel nedeniyle bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak, "Can kaybımız yok, ancak yollarda ve arazilerde zarar oluştu. Birkaç ev ve ahır sel suları nedeniyle zarar gördü" dedi.

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Kaynak: DHA

Korkuteli, Avdan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KORKUTELİ'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU - Son Dakika

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