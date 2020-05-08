ANTALYA 'Sıfır temaslı' lüks villa tatiline yoğun ilgi - Son Dakika
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ANTALYA 'Sıfır temaslı' lüks villa tatiline yoğun ilgi

6 saat önce

'Sıfır temaslı' lüks villa tatiline yoğun ilgiİNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten David Beckham'a çok sayıda ünlü ve iş insanının tatil için tercih ettiği Antalya'nın Kalkan Mahallesi'ndeki lüks villalar, koronavirüs salgını nedeniyle izole tatil...

'Sıfır temaslı' lüks villa tatiline yoğun ilgi

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten David Beckham'a çok sayıda ünlü ve iş insanının tatil için tercih ettiği Antalya'nın Kalkan Mahallesi'ndeki lüks villalar, koronavirüs salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Lüks villalarda 'sıfır temaslı' tatilin haftalık fiyatı ise 5 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.

Turizmin başkenti Antalya'nın en batı ilçesi, 60 bin nüfuslu Kaş'ın turistik mahallesi Kalkan, son günlerde izole ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Otantik yapısı, temiz ve nemsiz havası, pırıl pırıl denizi, eşsiz güzellikte koylarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi olan Kalkan, Türkiye'nin alternatif turizm merkezlerinden biri.

Kalkan'da, onlarca butik otelin yanı sıra, yaklaşık 5 bin villa var. Dört mevsim turizm yapılan Kalkan'ın 3 bin 614 olan nüfusu, yüksek turizm sezonunda 20 bine ulaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve tatil sezonunu da evde geçirmek istemeyenler, otellerden çok Kalkan bölgesindeki villaları tercih ediyor. Koronavirüs öncesinde daha çok muhafazakar tatilcilere hizmet veren villalar ise kapalı havuzlu, jakuzili, deniz manzaralı, orman manzaralı şeklinde kategorilendiriliyor.

VİLLALARIN ÜNLÜ MİSAFİRLERİ

Villalar genelde haftalık ya da aylık kiralanıyor. Aynı villayı birbirini tanıyan 2-3 aile tercih edebiliyor ve isterlerse kendilerine ayrılan alanlarda birbirlerini görmeden izole tatil yapma imkanı yakalayabiliyor. Villaların haftalık fiyatları ise 5 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE

Kalkan bölgesinde 550 villaya kiralama hizmeti veren turizmci Hüseyin Gencer, bölgenin eski bir balıkçı kasabası olması nedeniyle yeşil ve maviyi koruyabildiğini söyledi. Son yıllarda turizmde insanların villa tercih ettiğini kaydeden Gencer, yurt dışından ünlü isimlerin gelerek gerek Kalkan koyunda yatlarıyla, gerekse villalarda tatil yapma imkanı bulduğunu söyledi. Yüzde 80 oranında İngilizlerin geldiğini anlatan Gencer, "Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonlu tatil isteyenler bizi tercih etmeye başladı. İnsanlar sadece kendilerine ait havuz ve yaşam alanını tercih ediyor. Misafirlerin giriş çıkışları öncesinde ve sonrasında mutlaka dezenfekte işlemi yaptırıyoruz" dedi. Gencer, geçen yıla oranla fiyatlara yüzde 10 ile 15 enflasyon farkının yansıtıldığını sözlerine ekledi.

600 villanın kiralama hizmetini sunan turizmci Durmuş Ustali ise denize sıfır villalar olduğunu kaydetti. İnsanların otellerden ziyade artık villa tercih etmeye başladığını anlatan Ustali, 'Dünyaca tanınmış kişiler sıklıkla geliyor. Ancak geçmiş dönemde futbolcu David Beckham, oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt, İngiltere Başbakanı Boris Johnson bölgemizi tercih etti. Türkiye'den de sanatçılarımız, ünlü iş insanları geliyor. Sessiz sakin olduğu için çok seviliyor" diye konuştu.

Turizmciler, iç piyasanın hareketlenmesiyle yoğun bir şekilde telefonla arayanlar olduğunu ve ön rezervasyon aldıklarını söyledi.

ANTALYA 'Sıfır temaslı' lüks villa tatiline yoğun ilgi

David Beckham, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 09:40 Kaynak: DHA


Son Dakika

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