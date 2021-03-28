ANTALYA 'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir' - Son Dakika

'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'

KEMER Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, aşılama için turizm çalışanlarına öncelik tanınmasıyla ilgili, "Turizm personelinin aşılanacak olması sezonun gidişatını değiştirecek bir oluşum" dedi.

Ülke ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan turizmde, sezon başlangıcına hazırlanan turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası derin bir nefes aldı. Covid-19 vakalarının artış göstermesine karşılık turizm çalışanlarının aşılanması kararı turizmcileri sevindirdi. Turizmciler çok önemli olduğunu belirttikleri karardan memnuniyet duydu..

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, aşılama sürecinin kısa sürede tamamlanması halinde bunun olumlu etkisini sezon içerisinde göreceklerini söyledi. KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, "Turizm çalışanlarının öncelikli aşılanma konusu zaten turizm camiasının gündemindeydi. Buradan da pozitif bir reaksiyon geldi bakanlık tarafından. Bu bizim için önemli. Bunu pazarlama yöntemi olarak kullanmamız önemli. Dolayısıyla bunu nasıl planlayacağız, nasıl hayata geçireceğiz, bir an evvel bu sonuçlanmalı. Bu çünkü sezonun gidişatını değiştirecek bir oluşum. Bunun için sevinçli ve mutluyuz. Ama bir an evvel aksiyon planının alınması lazım bu işin. Yani mayıs ayından evvel bitmiş olması gerekiyor. Çok da vaktimiz yok. Malum artık nisan ayına geldik sayılır. Dolayısıyla bu aşı konusu önemliydi ve güzel bir adım atıldı. İnşallah bunu da kısa sürede bitirerek bağlayacağız bu işi" dedi.