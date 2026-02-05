Antalya'ya Sağanak Uyarısı

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde bugün akşamdan yarın gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
