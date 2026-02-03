Antalyalılar Güneşli Havanın Tadını Çıkarıyor - Son Dakika
Antalyalılar Güneşli Havanın Tadını Çıkarıyor

Antalyalılar Güneşli Havanın Tadını Çıkarıyor
03.02.2026 13:58
Yağışların ardından Antalya'da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle günlerdir evlerine kapanan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilip soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hafta içi olmasına rağmen Antalyalılar turkuaz rengi deniz ve karlı dağ manzarası eşliğinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Turizm kenti Antalya'da yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtınanın ardından kent sakinleri güneşli bir güne uyandı. Yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle günlerdir evlerinden dışarı çıkamayan Antalyalılar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar aileleri ve sevdikleri ile birlikte sahilde kahvaltı yapmayı tercih ederken, kimileri de karlı dağların manzarası eşliğinde sahilde oturdu. Yabancı turistler ise 18 derece civarında ölçülen hava sıcaklığı ile kış ortasında turkuaz rengine bürünen denize girmeyi tercih etti.

"Antalya'nın gerçek yüzü bu"

Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde güneşli havayı eşi ile birlikte kahvaltı yaparak değerlendiren Esin Altıner, "İstanbul'dan geliyoruz, ama 5-6 aydır Antalya'da kalıyoruz. Haftalardır evdeydik, dışarı bile çıkamıyorduk. AVM'lere bile giderken korkuyorduk. Şimdi hava çok güzel, eşimle birlikte kahvaltı yapmak için geldik. İnşallah böyle devam eder, Antalya bu şekilde güzel. Antalya'nın gerçek yüzü bu bence, inşallah yağışlar diner" dedi.

Kahvaltılarını yapmak için sahile geldiler

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar karlı dağ manzası ile Konyaaltı Sahilini fotoğraflamayı ihmal etmedi. Günler süren yağışlı havanın ardından güneşin açmasını memnuniyet ile karşıladığını söyleyen Enes Esin, "Günlerdir hava yağışlı ve rüzgarlıydı. Antalya'nın her yerini su bastı. Günler süren bu sıkıntıdan kurtulduk ve güneş açtı. Biz de kahvaltımızı sahilde yapmak için geldik. Herkesi sahile bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Fırtınanın ardından ellerinde dedektörlerle sahile gelen bazı vatandaşlar ise yaz aylarında denize düşürülen ve dalgaların sahile vurduğu kıymetli eşyaları aradı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

