Antalyaspor Alanyaspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan son antrenman, ısınmayla başlayıp pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.
Akdeniz ekibi, yarın Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'da Alanyaspor'a konuk olacak.
