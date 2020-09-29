Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'la 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında dün konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, izin yapmadan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda, Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise sahada çalıştı.
Kudriashov'a kutlama mesajı
Antalyaspor Kulübü, defans oyuncusu Fedor Kudriashov'u, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmesinden dolayı kutladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Fedor Kudriashov, Rusya Milli Takımı'nın Türkiye ve Macaristan ile oynayacağı Uluslar Ligi maçları için aday kadroya davet edildi. Futbolcumuzu kutlar, başarılarının devamını dileriz."
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:41 - Kaynak: AA
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