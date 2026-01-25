Antalyaspor - Gençlerbirliği: İlk yarı 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Antalyaspor - Gençlerbirliği: İlk yarı 1-1

Antalyaspor - Gençlerbirliği: İlk yarı 1-1
25.01.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-1 tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Metehan Mirmaoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Niang, yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR'a davet edilen hakem Reşat Onur Coşkunses, penaltı kararını iptal edip, Niang'a kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.

10. dakikada ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Saric'in yerden şutunda top kalecide kaldı.

13. dakikada Tongya'nın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top Koita'nın ayağına çarparak kalecinin üstünden ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada sol kanattan Samet Karakoç'un ortasında ceza sahası içinde Saric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

34. dakikada sağ kanatta Oğulcan Ülgün'ün, yerden ceza sahası dışına pasında Koita'nın gelişine şutunda top defansa da çarparak kale direğine yakın noktadan kornere gitti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Samet Karakoç, Saric, Storm, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ballet, Cikiya, Hasan Yakup İlcin, Ceesay, Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Kelven, Dele-Bashiru, Oğulcan Ulgun, Niang, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Dilhan Demir, Hanousek, Arda Çağan Çelik, Martor, Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Saric (dk. 26) (Antalyaspor), Koita (dk. 13) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Niang, Pereira (Gençlerbirliği) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor - Gençlerbirliği: İlk yarı 1-1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

18:22
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
18:17
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 18:51:30. #7.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor - Gençlerbirliği: İlk yarı 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.