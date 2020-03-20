Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı - Son Dakika

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

6 saat önce

İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı.

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı, System.String[]

İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı. Evde zaman geçirmek için kedisini piyano çalarak eğlendirdiği görüntüleri yayınladı.

Oscarlı ünlü film yıldızı Hopkins, evde karantina altında kedisine  piyano çaldığı görüntüleri yayınladı. Kedisinin ve kendisinin sağlıklı olduğunu belirten ünlü yıldız, "Niblo sağlıklı olmamı sağlıyor ben de karşılığında piyano çalarak onu eğlendiriyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Anthony Hopkings kucağındaki kedisine piyano çalma görüntüleri


Anthony Hopkins, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:02 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
14:43
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi         
14:40
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:42:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]