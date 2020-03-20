Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı - Son Dakika

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Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı
6 saat önce
İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı.
İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı. Evde zaman geçirmek için kedisini piyano çalarak eğlendirdiği görüntüleri yayınladı.
Oscarlı ünlü film yıldızı Hopkins, evde karantina altında kedisine piyano çaldığı görüntüleri yayınladı. Kedisinin ve kendisinin sağlıklı olduğunu belirten ünlü yıldız, "Niblo sağlıklı olmamı sağlıyor ben de karşılığında piyano çalarak onu eğlendiriyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Anthony Hopkings kucağındaki kedisine piyano çalma görüntüleri
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:02 Kaynak: DHA
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