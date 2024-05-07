Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 şüpheli, tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, suça azmettirme ve suça yardım etme suçlarından yargılanacak. Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

07.05.2024 19:40  Güncelleme: 19:49
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

22 SANIK YARGILANACAK

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak. Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi - Son Dakika

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