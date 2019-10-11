Son Dakika Haberleri: Antidepresanlar, kilo alımına neden!
Son Dakika Sağlık Antidepresanlar, kilo alımına neden!

Antidepresanlar, kilo alımına neden!

59 dakika önce

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Antidepresanlar, kilo alımına neden!, System.String[]

İngiltere'de yapılan araştırmada, 10'dan fazla yaygın antidepresanı kullanan hastaların, kullanmayanlar ile kıyaslandığında fazladan 2-3,5 kilo alma olasılığının yüzde 21 arttığını gösterdi.

Araştırmada kilo alımı riskinin, özellikle sürekli antidepresan kullanımının 2. ila 3. yılında zirveye çıktığının, bu riskin 6 yıla kadar sürdüğünün gözlendiğini açıkladı. Fazladan 2-3,5 kilonun, bazı kişileri normal kategorisinden kilolu veya obeze taşıyabileceğine işaret eden uzmanlar, kilolu kişilerde antidepresanın obezite riskini %29 yükselttiğini de vurguladı.

Araştırmada ayrıca antidepresan kullananların, kilo alımıyla ilgili endişeleri varsa doktorlarına danışmadan ilacı bırakmamaları uyarısında bulundu. Antidepresan kullanan hastalar kilo yönetimi için Diyetisyene başvurmalıdır.

Bu haplar çoğu kişide kilo almayı kolaylaştırıp kilo vermeyi zorlaştırıyor.

Hastalarımızda genellikle gördüğümüz ;

Antidepresan kullananlar…

- Daha kolay kilo alıyor

- Daha zor kilo verebiliyor

Kilo sorununuz varsa bu bilgiyi mutlaka dikkate alın. Çünkü kilo alımının artmasıyla da depresyon , mutsuzluk bağlantılı olabiliyor.

Doktor kontrolünde başlanması gereken antidepresanlara, doktor kontrolünde bırakmanız gerektiğinini lütfen unutmayın…

Kilo Vermek, İngiltere, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:21 Kaynak: Bültenler
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