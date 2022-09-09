"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" sergisi 14 Eylül'de açılacak - Son Dakika
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"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" sergisi 14 Eylül'de açılacak

09.09.2022 15:02
"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" sergisi 14 Eylül'de açılacak

Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos'un hikayesinden hareketle kurgulanan "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?

Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos'un hikayesinden hareketle kurgulanan "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" sergisi, 14 Eylül'de Meşher'de açılacak.

Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt dışından 44 sanatçının 120'ye yakın eserine ev sahipliği yapacak.

Sergiye ilişkin düzenlenen basın toplantısına katılan Ansen, serginin Ekho ve Narkissos mitinin odağında yer alan başkalaşım kavramından yola çıktığını ve "ikililik" kavramı üzerine temellendiğini ifade etti.

Ansen, serginin söz konusu kadim hikayeyi betimlemeyi amaçlamadığını, daha ziyade hikayede Ekho ve Narkissos'un karşılıksız aşkından geriye kalanlar etrafında kurgulandığını dile getirdi.

Sergide, Marina Abramovic, Erol Akyavaş, Dieter Appelt, Koray Ariş, Eylül Aslan, Levent Aygül, Mehtap Baydu, Deniz Bilgin, Handan Börüteçene, Elina Brotherus, Betty Bui, Claude Cahun, Aslı Çavuşoğlu, Laurence Demaison, Lee Friedlander, Ryan Gander, Nan Goldin, Jessica Harrison, Camille Henrot, Charles Holland ve Elly Ward, Talbot Hughes, John Isaacs, Fatoş İrwen, Gizem Karakaş, Nermin Kura, Marcantonio Raimondi Malerba, Bevis Martin ve Charlie Youle, Radenko Milak, İz Öztat, İz ve Ra, Evan Penny, Gerhard Richter, Necla Rüzgar, Stephanie Saade, Fabrice Samyn, Jenny Saville ve Glen Luchford, Yusuf Sevinçli, Yaşam Şaşmazer, Ayça Telgeren, Defne Tesal ile VOID'in eserleri görülebilecek.

Ödünç alınan eserlerin yanı sıra Vehbi Koç Vakfı desteğiyle çeşitli mecralarda üretilen yapıtların da yer aldığı sergi, 12 Şubat 2023'e kadar görülebilecek.

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Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?' sergisi 14 Eylül'de açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" sergisi 14 Eylül'de açılacak - Son Dakika
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